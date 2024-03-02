الحجر الزراعي: “الفاو” تقدم الدعم الفني لنقل التكنولوجيا وتعزيز إنتاجية المحاصيل

أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية الحجر الزراعي، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بمدير منظمة "الفاو" يأتي لتوقيع اتفاق بين وزارة الزراعة والمنظمة والتي تعمل في مصر من خلال اتفاق إطاري والذي يبدأ منذ 2023.

منظمة "الفاو"

وشدد "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه يتم دعم عدد من المشروعات التي تقدم من قبل الفاو وتقدر ميزانته 71 مليون دولار، موضحًا أن مصر انضمت "الفاو" منذ عام 1945 في اليوم الأول للتأسيس، والمنظمة أحد أهم الأذرع للأمم المتحدة العاملة في قطاع الزراعة وتعمل داخل الدول من خلال إتفاقيات وتمتد مدتها لـ 5 سنوات.

وأوضح أن عمل المنظمة ينعكس على المواطن من خلال تقديم الدعم الفني للمشروعات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية وتمول عدد من المشروعات ولها تدخلات من خلال خبراء أجانب من خلال تقديم ورش لنشر الوعي ونقل التكنولوجيا الحديثة ولها دور في تعزيز إنتاجية المحاصيل.

وأشار إلى أن المنظمة تساعد في مفهوم الصحة والصحة النباتية وتساعد في نقل نماذج لترشيد مياه الري واستخدام طرق مختلفة جديدة في الري، كما أن هناك مشروع للمنظمة لنقل تكنولوجيا زراعة قصب السكر بطريق الشكل وهي الطريق الموفرة للمياه وتزيد إنتاجية المحصول.