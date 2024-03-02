أحمد موسى للفلسطينيين: لو جاتلكم مساعدات من أمريكا ارموها في البحر (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى الشعب الفلسطيني بإلقاء المساعدات الأمريكية في البحر، قائلا: "لو جالك مساعدات من أمريكا ارميها في البحر دي هي اللي بتقتلك، وقول مش عايزين مساعدات، أنت بتقتله من هنا وبترمي له لقمة عيش من هنا".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل سياسيا وعسكريا، موضحا أنها رفضت إصدار بيان إدانة عن جرائم إسرائيل.

وقال: "جيش الاحتلال بيقتل وعارف إن في حماية وحق الفيتو، وأمريكا هي الداعمة واللي موفرة الحماية وشريكة في هذا الإجرام".

وأشار إلى أن ما تفعله أمريكا فوق تصور البشر لرفضها وقف إطلاق النار ومن ناحية أخرى تقدم مساعدات إنسانية لسكان غزة، قائلا: "عايزين نصدق أمريكا؟! وكل المشاهد دي عار عليها قبل إسرائيل، وإسرائيل تعلم بعدم تمرير أي بيان إدانة أو أي قرار ضدها".

إسقاط مساعدات أمريكية على غزة

أسقطت أمريكا، اليوم السبت، أول مساعدات إنسانية جوا على قطاع غزة.

أفاد مسؤول أمريكي أن 3 طائرات أمريكية من طراز "سي-130"، أسقطت إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة، اليوم السبت.

وأشار إلى أنه جرى إسقاط 66 حزمة مساعدات، 22 من كل طائرة، وكانت هذه الحزم عبارة عن وجبات تم إسقاطها على سكان غزة، بينما لم يكن هناك ماء أو إمدادات طبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.