الأحد 03 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حماس ترد على أكاذيب حصول مصر على أموال لعبور الفلسطينيين (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

  أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، عدم صحة تقاضي شركة “هلا” أو المعبر المصري، آلاف الدولارات من الفلسطينيين العابرين.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء”، الذي يعرض على “سي بي سي” اليوم السبت، إن هذه الأكاذيب يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي وهدفها شق الصف وهدم التوافق والتوحد بين الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال لا يريد علاقة قوية بين الشعبين أو على مستوى القيادات.

ونفى هذه الشائعات، التي تستهدف الدور المصري ويروجها الكارهون للدولة الشقيقة، موضحًا أن الدور المصري الوحيد الثابت والأقوى في دعم الشعب الفلسطيني.

مصر لم تقص يومًا مع الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تقصر يوما تجاه الشعب الفلسطيني، محذرا من الاستماع للشائعات التي يبثها الاحتلال لبث الفرقة بين الدولتين.

وذكر إنه يوجد اختلاف بين كل من منطقة شمال وجنوب غزة، مضيفًا أن شمال غزة حُرم من  كل أشكال الدعم ولكن بدأت المساعدات تطوله الأيام الماضية كما يقطنه ما يقرب من 500 الف مواطن، أما الجنوب فالمساعدات مستمرة في دخوله.

 وتابع أن المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية التي أُسقطت جواً من قبل مصر اليوم وصلت لأهالي غزة، وكانت بمثابة رسالة صمود في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف صعبة.

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