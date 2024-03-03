الحبتور: رأس الحكمة مدينة مصرية ولا أحد يمكنه الاقتراب من الآثار (فيديو)

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن صفقة مدينة "رأس الحكمة" توضح العلاقة القوية بين مصر والإمارات، مضيفا أن هناك تعاون بين البلدين معلن وغير معلن في العديد من المجالات وثقة كبيرة بين البلدين.

وأوضح خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن مدينة رأس الحكمة مصرية وتقام على أرض مصرية، مشيرا إلى أن الإمارات مفتوحة للاستثمارات من كل دول العالم.

وقال إنه من الممكن بيع أي شيء إلا الآثار المصرية لا يستطيع أحد الاقتراب منها، موضحا أن مطار "هيثرو" و"جاتويك" في لندن من أهم المطارات ويديره القطاع الخاص.

وأكد أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية جرى بيعه، لكنه في النهاية على أرض لندن.

الاستثمار في الساحل الشمالي بمصر

وأشار إلى أن الساحل الشمالي مهم للسياحة ويستحق الاهتمام 100% في نوعية البناء والتخطيط، مضيفا أنه لابد من جذب السائحين الذين يمكنهم الإنفاق.

ولفت إلى أن الساحل الشمالي يحتاج إلى تعديلات لجذب السائحين الأثرياء، ولابد من تعديل موقع مطار العلمين ليكون قريبا منها للتسهيل على السائحين، والاستقبال في المطارات يكون على أعلى مستوى بترحيب وبوجه طيب.

وأبدى الحبتور إعجابه بالساحل الشمالي ولديه النيه للاستثمار فيه، مؤكدا أنه لا يهتم بالاستثمار في العقارات لكنه يركز استثماره في السيارات والمدارس وكل شيء جاهز، مؤكدا أنه أعجب بفندق "ريجال هايتس" في العلمين ومستوى العمل به.