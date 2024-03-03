الحبتور يكشف تعديلات مهمة لجذب السياح إلى الساحل الشمالي (فيديو)

أكد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، إن الساحل الشمالي مهم للسياحة ويستحق الاهتمام 100% في نوعية البناء والتخطيط، مضيفا أنه لابد من جذب السائحين الذين يمكنهم الإنفاق.

وأكد خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، السبت، أن الساحل الشمالي يحتاج إلى تعديلات لجذب السائحين الأثرياء، ولابد من تعديل موقع مطار العلمين ليكون قريبا منها للتسهيل على السائحين، والاستقبال في المطارات يكون على أعلى مستوى بترحيب وبوجه طيب.

معجب بالساحل الشمالي ولدي النية للاستثمار فيه

وأبدى الحبتور، إعجابه بالساحل الشمالي ولديه النيه للاستثمار فيه، مؤكدا أنه لا يهتم بالاستثمار في العقارات لكنه يركز استثماره في السيارات والمدارس وكل شيء جاهز، مؤكدا أنه أعجب بفندق "ريجال هايتس" في العلمين ومستوى العمل به.