وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار حلمي بكر: "عمود من أعمدة الموسيقى الشرقية"

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان والموسيقار الراحل حلمي بكر، وقدمت العزاء ولأسرته ومحبيه والوسط الفني وتلاميذه وكل عشاق فنه، مشددة على أنه كان فنان ذو طبيعة خاصة وإنتاجه الغزير في الاغاني والموسيقات التصويرية لبعض المسلسلات والفوازير.

الموسيقار الراحل حلمي بكر:

وأشارت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الراحل حلمي بكر قدم للساحة الفنية نجوم عظماء وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي مازالت موجودة وحية حتى الآن، موضحة أن المتابعين للفنان الموسيقار حلمي بكر، كان حارس للموسيقى وكان له أراء قوية جدًا في لجنة الموسيقى بالأذاعة.

وشددت على أنه لم يكن يتنازل عن رأيه وكان رأيه شديد ومتوسك بالأصالة الموسيقية الأكاديمية، موجهة العزاء للفنانيين والموسيقيين في مصر والوطن العربي، قائلة: "فقدنا عمود من أعمدة الموسيقى الشرقية في مصر".