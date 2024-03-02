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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رد صارم على شائعات أخذ مصر أموال الفلسطينيين القادمين عبر رفح (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

ردت الإعلامية قصواء الخلالي، الشائعات التي يروجها البعض حصول مصر على أموال من الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، مؤكدة أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يجري استهدافه من أجل التقليل منه.

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 وأضافت خلال برنامجها “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت، البع يزعم حصول مصر على آلاف الدولارات من الفلسطينيين القادمين من معبر رفح، متسائلة: "كيف سيتم ذلك وهي ترسل مساعدات مليارية لأهالينا في غزة بشكل يومي؟".

وأكدت أن مصر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية والعمل على حل الدولتين وحقن الدماء من خلال الوصول لهدنة، وبجانب ذلك فهي تمارس دورها في رد الشائعات والمزايدات والاستهدافات.

رد على المشككين بدور مصر

وأوضحت أن حماس ردت على المشككين في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت التحركات المصرية القوية في هذا الاطار، موضحة ان الدولة المصرية لن تقبل بالتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية.

 وذكرت أن من يظن أن مصر ستساهم في القضاء على القضية الفلسطنية، لديه خلل في تفكيره، مؤكدة: “مصر ترفض بشكل قاطع وتام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.

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