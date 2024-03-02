الرئيس الأمريكي: المساعدات الموجهة إلى غزة ليست كافية ونعمل على توفير المزيد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ليست كافية وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير المزيد منها، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

واشنطن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي السبت إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح "فئة محددة من الرهائن"، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.

وحسب روسيا اليوم، قال المسؤول للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه إن "الكرة الآن في ملعب حماس" مضيفا "الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر".

يذكر أن وفدا قياديا من حركة "حماس" يتوجه إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

في المقابل، أفادت القناة "12" الإسرائيلية بعدم وجود وفد إسرائيلي في القاهرة "ولا يتوقع أن يصل مثل هذا الوفد قريبا"، حيث تسعى تل أبيب إلى "تلقي إجابات من حماس حول المختطفين"، قبل إرسال أي وفد إلى القاهرة.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

حرب غزة توقف اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السعودية ودولة مسلمة كبرى.. تفاصيل

بينما أفاد موقع "Jewish Insider" بأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر، لم تعطل اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية فقط، بل عطلت اتفاقا آخر كان من المفترض توقيعه سابقا.

وحسب روسيا اليوم، تمت الإشارة إلى أن "الحديث يدور عن اتفاق تاريخي كان سيخرج الى النور بين إسرائيل وأندونيسيا"، لافتة إلى أن "هذا الاتفاق كان عمليا سيؤسس لبدء علاقات ديبلوماسية بين البلدين تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية وغيرها".

وذكر موقع "Jewish Insider" أن الاتفاق كان جاهزا وكان من المتوقع توقيعه في شهر أكتوبر، وأن الاتصالات لتجهيز الاتفاق شملت أربعة أشهر من الاتصالات السرية التي أديرت من وراء الكواليس، وانتهت باجتماع سري في شهر سبتمبر الأخير بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية السابق رونين ليفي ومستشار الرئيس الأندونيسي". وأفيد بأن "كل شيء كان جاهزا للتوقيع، في حين أن كل شيء توقف بسبب الحرب".