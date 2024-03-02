تفاصيل أزمة جثمان حلمي بكر ( شاهد)

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الموسيقار الراحل حلمي بكر كان له دور كبير في صناعة الموسيقى العربية، حيث قدم أكثر من 1500 لحنا لكبار المطربين والمطربات في الوطن العربي، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وغيرهم.

وتابعت “ مصطفى” خلال تقديمها برنامج “ صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية " صدى البلد، اليوم السبت، أن جثمان الراحل لم يتم دفنه حتى الآن، ولازالت هناك خلافات بين أشقائه وأرملته بشأن مكان دفنه، حيث اتهمت الأخيرة أشقاء الراحل بسرقة الجثمان، فيما ردت عليها العائلة باتهامها بالتسبب في وفاته.

وأشارت إلى أن الأطراف المتنازعة ما زالت قيد البحث من قبل النيابة للاستماع لأقوالهم، ولم يتم تحديد مكان الدفن بعد، مما يجعل الوضع غير واضح ومحل تساؤلات كثيرة.

خناقة على جثة الموسيقار حلمي بكر

وفي سياق متصل، تبادلت أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر ، تحرير المحاضر بعد وفاته ودبت الخلافات فيما بينهم حول مكان الجثمان.

علمت "الوفد" من مصادر أمنية، أن سماح القرشى أرملة الموسيقار الراحل ،حررت محضرًا بقسم شرطة السلام ، للخلاف على مكان انتظار الجثمان لحين حضور نجله .

كما حرر شقيق الراحل ، محضرا بذات القسم أيضا ، وطالب عدم نقل جثمان شقيقه من المستشفى لحين قدوم نجله ومنع أرملته من الانتقال به .

وأمرت النيابه العامة ايداع جثمان الراحل، في مشرحه مستشفي السلام لحين البت في المحرضين.

أزمة وفاة الموسيقار حلمي بكر

وشهدت إجراءات دفن بكر ، ازمة بدأت منذ وفاته ،بيم زوجته سماح القرشي وعائلته بسب خلاف حول مكان الجثمان وضع الجثمان قبل دفنه، لحين وصول نجله هشام المتواجد في أحد الدول الاجنبية، لحضور مراسم الدفن والعزاء .

وبدأت الأزمة حيث أرادت أرملة بكر وأسرتها نقل الجثة إلى منزله، بينما كانت رغبة أسرة الراحل في نقل الجثمان إلي ثلاجة المستشفي .

توفى الموسيقار حلمي بكر ، وفارق الحياة ،مساء الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما ، وكانت الحالة الصحية الموسيقار الراحل قد تدهورت خلال الفترة الماضية، وتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات قبل أن يكمل العلاج بالمنزل.