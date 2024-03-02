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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث سياسي: الولايات المتحدة هي شريك أساسي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة

حرب غزة
حرب غزة

أكد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي، أن العدوان الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، موضحًا أن جميع المؤسسات الإقليمية والدولية تناشد التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

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وأوضح الباحث السيسي، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن  رغم الحراك الدولي المستمر لوقف هذه الإبادة الجماعية والمجازر، مشددًا على أن الإرداة الدولية ما زالت لا تستطيع وقف هذا العدوان الإسرائيلي والحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

وأضاف “حرفوش"، أن الإرادة لا تتوافر لدى دولة الاحتلال بوقف هذه الحرب، منوهًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغط المطلوب منها لوقف هذه الحرب، وإنما تقوم بتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لمنع إدانة ما جرى في غزة وتحديدًا مجزرة شارع الرشيد في دوار النابلسي.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على منع إدانة إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي على المجازر التي ارتكبها بحق الفلسطينيين عند تسلمهم المساعدات الإنسانية، موضحًا أن هذا دليل واضح على أن الولايات المتحدة هي شريك أساسي في إبادة الشعب الفلسطيني، كما أنها مستمرة في توفير هذا الدعم للاحتلال الإسرائيلي.
 

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