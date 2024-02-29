روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير البنزين

فرضت الحكومة الروسية حظرا مؤقتا على تصدير البنزين اعتبارا من 1 مارس حتى 31 أغسطس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق منفصل، هددت روسيا، الأربعاء، بأنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها.

وتسعى كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف بعد الحرب الأوكرانية التي بدأت عام 2022.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليا، وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى".

وأضافت أن تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر ويثير النزعة العسكرية.