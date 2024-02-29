مجلس الوزراء: عروض من شركات أجنبية ومحلية للاستحواذ على شركة وطنية (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عقد الشراكة مع "أيكون" وقع خلال الأسابيع الماضية للاستحواذ على نسبة 51% من شركة " ليجاسي" التابعة للفنادق التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن قيمة الصفقة 800 مليون دولار، وحصلت وزارة قطاع الأعمال العام ، اليوم على 520 مليون دولار، مؤكدا أن خلال الفترة المقبلة ستحصل على باقي المبلغ.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه في اجتماع الحكومة ناقش العروض المقدمة بخصوص شركة "وطنية" استُعرضت مجموعة من العروض للاستحواذ عليها، وجاري دراستها والمقارنة بين أفضل العروض.

وأوضح أن هناك عروض من شركات أجنبية ومصرية، مضيفًا أن الدولة ما تزال مستمرة في عملية الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة.

حقيقة بنود صفقة رأس الحكمة

ونفى وجود بنود في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة تمس السيادة المصرية، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن كافة بنود العقد تطبق في ظل القوانين المصرية، وستتولى تنفيذ المشروع شركة مساهمة مصرية وستُنشأ باسم "رأس الحكمة".

وذكر أن بنود العقد كافة تمت بالحرص على عدم مخالفتها للقوانين المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات التي تسعى إثارة أي معلومات مغلوطة عن صفقة رأس الحكمة إلا أن الصفقة بالكامل خاضعة للقوانين المصرية، ولا يوجد في العقد أي بند يخالف السيادة المصرية.

وشدد على أن بنود العقد كافة رُجعت من قبل لجنة قانونية مُشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل توقيع العقد، مضيفا أن العقد استثمار أجنبي مباشر لكن المؤسسات المصرية كافة سوف تعمل داخل المشروع مدينة رأس الحكمة سواء وزارة الدخلية والقضاء والنيابة، وهو عقد شراكة على أرض مصرية وهي صفقة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل على أرض مصر.