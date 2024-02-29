متحدث الرئاسة: بايدن أشاد بجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشاركة مصر مع الأردن والإمارات وعدد من الدول الأخرى بإرسال المساعدات جوًا إلى غزة عن طريق القوات الجوية المصرية.



وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن أفضل طريقة لتحسين الوضع الإنساني في غزة هو وقف إطلاق النار، لكي يتسنى إدخال مساعدات إنسانية كافية تؤدي إلى تحسن حقيقي.

وأوضح أن هناك تعقيدات في ملف إدخال المساعدات، لذلك كان هناك اتصال من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، معربا عن تقديره البالغ للجهود المصرية وقوة التحمل الهائلة للعراقيل والعقبات من أجل التصدي لإدخال المساعدات.

وأوضح أن 80% من المساعدات مقدمة من الشعب المصري، ثم 20% من مساعدات دول العالم، مؤكدا أن هذه العملية في غاية الصعوبة لوجستيا وأمنيا وإداريا وتنظيميا، وتقوم مصر بها بلا كلل ولا ملل على مدار أكثر من 4 شهور.

وأوضح أن الجهود المكثفة للهدنة الوحيدة التي جرت في حرب غزة تمت بجهد مصري بمشاركة قطرية وأمريكية، مضيفا أنها الهدنة الوحيدة التي توصلوا إليها منذ بدء الحرب.

وذكر أن نفس الأطراف التي سعت للهدنة الأولى تسعى الآن لما هو أكثر بوقف إطلاق النار مطول له مراحل وشروط، ويكون هناك تبادل للمحتجزين وإدخال المساعدات بكميات كافية، موضحا أن مصر معنية في هذه الأزمة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

عدد ضحايا حرب غزة

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ضد الفلسطينيين، إذ فتحت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالي والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. راح ضحيتها ما يزيد عن 1150 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بعد أن باتوا ليلتهم بانتظار قافلة المساعدات للحصول على قوت أطفالهم وأسرهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضي.