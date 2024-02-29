الخميس 29 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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متحدث الرئاسة يكشف مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

قال الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الجهود المكثفة لهدنة غزة الوحيدة، حدثت بجهد مصري بمشاركة قطرية وأمريكية، مضيفا أنها الهدنة الوحيدة التي توصلوا إليها منذ بدء الحرب. 

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السعودية تدين استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة

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1150 شهيداً ومصاباً فى مجزرة صهيونية لأهالى غزة الجوعى

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس، أن نفس الأطراف التي سعت للهدنة الأولى تسعى الآن لما هو أكثر بوقف إطلاق النار مطول له مراحل وشروط، ويكون هناك تبادل للمحتجزين وإدخال المساعدات بكميات كافية.

وأوضح أن مصر معنية في هذه الأزمة بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرًا إلى أن مصر تركز على التوصل إلى نتائج حقيقية عملية على الأرض وتقوم بجهد مكثف.

مجزرة في غزة ضد المدنيين

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة ضد الفلسطينيين، إذ فتحت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة فى الطريق الساحلى غرب مدينة غزة، نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الأهالى والنازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية. 

وارتكب الاحتلال المجزرة البشعة بمنطقة الشيخ عجلين وسط استمراره على ارتكاب جرائم الإبادة وتحدى قرارات المحكمة الدولية. راح ضحيتها ما يزيد عن 1150 من الضحايا ما بين شهيد ومصاب بعد أن باتوا ليلتهم بانتظار قافلة المساعدات للحصول على قوت أطفالهم وأسرهم. 

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.

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