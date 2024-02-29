د. وجدي زين الدين: رأس الحكمة صفقة كبرى تؤكد جدية الدولة في النهوض بالاقتصاد

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن مشروع رأس الحكمة والإعلان عن بنوده وأرقامه الاستثمارية من قبل الحكومة يؤكد جدية الدولة المصرية وأكبر رد على مروجي الشائعات حول وصول البلاد لمرحلة ذروة الهبوط في الاقتصاد والمحبطين المشككين في الإنجازات وأبرزها البنية التحتية.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المشروع بعث برسالة تفيد بأن البنية التحتية التي أنشئت خلال السنوات العشر الماضية كانت ضرورة من أجل الاستثمارات الضخمة.

ووصف شراكة مصر مع الإمارات في تشييد مشروع رأس الحكمة بالصفقة الكبرى التي يعقبها صفقات متتالية تعزز الاقتصاد، مشددًا على أن البنية التحتية القوية جلبت الاستثمارات، وأدخلت مصر في مرحلة مختلفة كانت نتاجها دخول المليارات لمصر منهم 5 مليارات دخلت أمس وينتظر مثلهم غدًا بالإضافة إلى تحويل وديعة إماراتية بالجنيه المصرية، ويترقب دخول 35 مليار دولار خلال شهرين، مع نيل مصر 35% من الأرباح وضخ بالمجمل 150 مليار دولار.