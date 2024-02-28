نشرة التوك شو.. حقيقة تنفيذ مشروعات عملاقة بخلاف رأس الحكمة وتراجع الأسعار

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المهمة المركزية التي يجب أن نركز عليها تمامًا في هذه الفترة هي هو حفظ العقل، أهم ما يجب أن نقدم عليه بإصرار وعزيمة ، وهو من ضرورات ومقاصد الشريعة.

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إبراهيم عيسى: الواقع السياسي ليس النموذجي ونركز على حفظ العقل الآن



أكد إبراهيم هلهول، مدرب في الإتحاد الانجليزي لكرة القدم، إن النجم المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول، ويعد النجم الأول للفريق خلال الفترة الحالية، لذا من الصعب أن ينتقل للدوري السعودي.

مدرب بالإتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي (فيديو)



كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن صفقة رأس الحكمة ستوفر لنا الكتير أبرزها تدفق الدولارات.





كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن طرح شركة “وطنية” سيكون قريبا بمجرد انتهاء تقييم العروض التي تقدم بها عدد من الشركات العالمية والمصرية.



عروض خارجية.. الحكومة تكشف تفاصيل طرح شركة "وطنية" بالبورصة (فيديو)



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية.

«الوزراء»: لا مشروعات استثمارية كبرى بخلاف «رأس الحكمة» حتى الآن





علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الحادث الذي هز جموع المصريين لفتاة "أوبر"، مشددًا على أن هذه الفتاة من الخوف والزعر فتحت الباب ورمت بنفسها خارج السيارة وتعرضت للإصابات وهو أمر يثير التعاطف لدى كل مواطن سوي وبشكل خاص الأباء والأمهات والإحساس بأن يكون الأبن في مثل هذه الواقعة.

إبراهيم عيسى يعلق على حادث "فتاة أوبر": المتهم بريء حتى تثبت إدانته



أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

شعبة المستوردين تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع (فيديو)



قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة، إن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم داخل القطاع ، والوقت ليس في صالح النازحين.

الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية والوقت ليس في صالح النازحين (فيديو)

