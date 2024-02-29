رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن ثقته في أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة “ رويترز”.

الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"

وفي وقت سابق، أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مهاجمته لمنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وحسب روسيا اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أماكن منصة الإطلاق التابعة لـ"حزب الله" والتي تم إطلاق صواريخ منها على مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت أيضا بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

سي إن إن: الاستخبارات والبيت الأبيض قلقان من قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان الربيع المقبل

بينما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية، أن الاستخبارات الأميركية والبيت الأبيض، أعربوا عن قلقهم من احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان الربيع المقبل، وذلك إذا فشلت الجهود الدبلوماسية الحالية في دفع حزب الله اللبناني إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل، وفق رغبة الحكومة الإسرائيلية.

ويشعر مسؤولو الإدارة والمخابرات الأميركية بالقلق من أن إسرائيل تخطط لتوغل بري في لبنان، يمكن أن يبدأ في أواخر الربيع أو أوائل الصيف إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية مع إسرائيل، حسبما ذكر كبار المسؤولين في الإدارة والمسؤولين المطلعين على الأمر.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أنه في حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، فإن القلق حاد بما فيه الكفاية داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لدرجة أن احتمال التوغل الإسرائيلي قد شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسؤولين في الإدارة، وفقا لشخص تلقى إحاطة وتم إخباره. يمكن أن تتم العملية في أوائل الصيف.

وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن: "نحن نعمل على افتراض حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة.. ليس بالضرورة وشيكا في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع. إن عملية عسكرية إسرائيلية هي احتمال واضح".