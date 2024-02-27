نشرة التوك شو.. حقيقة بيع المطارات المصرية وأزمة حلمي بكر مع زوجته

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لن تبيع مطاراتها ولكن تدخل القطاع الخاص يعلق فقط بإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

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قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن مشروع رأس الحكمة سوف يتسبب في انفراجة كبيرة في الاقتصاد، وأسعار السلع والذهب.

التموين: انخفاضات جديدة بسعر الذهب بسبب صفقة رأس الحكمة (فيديو)



وأكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، ، أن الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات أدى لانخفاض الأسعار، وبالفعل انخفض سعر الحديد ووصل لـ 47 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضات أخرى.

شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد (فيديو)



علقت الإعلامية هبة جلال، على إعلان لاعب المصارعة كرم جابر اعتزاله اللعبة نهائيا، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

اعتزال كرم جابر إنقاذ لسمعة بطل أوليمبي كبير.. فيديو



قال الإعلامي أسامة كمال، إننا نحتاج خطوات أخرى بعد صفقة رأس الحكمة وهذه قناعة الدولة والحكومة.

تصحيح المسار.. أسامة كمال: صفقة رأس الحكمة بداية لشئ مهم (فيديو)



قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب مرتبط بسعر بورصة عالمية تتحكم في أسعاره عالميا.

هل نشتري الذهب أم نبيع بعد تراجع الأسعار؟ خبير يجيب (فيديو)



قال أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن هناك تحديات كبرى تعيشها فلسطين، في ظل العدوان الهائل في الضفة وغزة، حيث فرضت الحرب واقعا له علاقة بالمستقبل في ظل العدوان الإسرائيلي

استجابة للأطروحات العربية والعالمية.. كواليس استقالة الحكومة الفلسطينية (فيديو)



كشف هشام، نجل الموسيقار حلمي بكر، عن الحالة الصحية لوالده قائلا:"حالة والدي الصحية في تدهور، ولديه مشاكل خطيرة في الكلى والبروستاتا بسبب التقدم في العمر”.

ابن حلمي بكر يستغيث على الهواء لإنقاذ والده: زوجته الحالية تحبسه وتهينه (فيديو)



كشفت سماح عبد الرحمن القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، على تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا وسبب حزنه خلال الفترة الأخيرة.

تعبان نفسيًا.. زوجة حلمي بكر تكشف سبب حزنه بعد أزمته الصحية (فيديو)



أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المستشار تركي آل الشيخ، قرر زيادة قيمة الجائزة لبطل كأس مصر في المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية، نصف مليون دولار زيادة عن القيمة المقررة.

شيء لا يصدقه عقل.. عمرو أديب يكشف عن مفاجآت نهائي كأس مصر بالسعودية (فيديو)



كذبت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر حول تصريحاتها بأن زيارته متاحة للجميع.

نقابة الموسيقيين: زوجة حلمي بكر تهينه وترفض علاجه أو زيارته (فيديو)

