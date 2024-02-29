إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحي في الضفة (شاهد)

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في فلسطين، آخر مستجدات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وقالت “السلامين” خلال تصريحاتها لفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والإعدامات داخل المنازل متناهية، مؤكدة استشهاد شاب إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأشارت إلى أن «الحركة الأسيرة» تودع اليوم عاصف الرفاعي من قرية كفر عين، المعتقل منذ 2022 ، إثر إصابته بمرض السرطان، لافتة أنه اعتقل 4 مرات منذ طفولته ويبلغ عمره الآن 22 عاما.

وواصلت مراسلة القاهرة الإخبارية أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن هناك 4011 من الشهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن الشارع الفلسطيني يسوده حالة من الغضب على أثر هؤلاء الشهداء، حيث أعلنت مدينة رام الله والجيرة الإغلاق التام للمحلات التجارية والإضراب الشامل.

وأتمت حديثها :«اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت الشاب صالح حسونة في محالة لاغتياله، داخل منزله وهو نائم بجوار زوجته، ولكن تم استهدافه على قدميه، ونجى من محاولة الاغتيال وأصبح الأن سالما في بيته».