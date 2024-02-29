الحكومة تكشف حقيقة خضوع مشروع رأس الحكمة للقانون الأمريكي

أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على شفافية صفقة رأس الحكمة، وأن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية، وأنه سيتم تطبيق القانون المصري في كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "أون"، أن مشروع رأس الحكمة يخضع للقانون المصري بالكامل، وأنه لا ولاية لأي قانون أمريكي على عقد المشروع.

وتابع: "لا ولاية لأي قانون أجنبي، والعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة يخضع للقانون المصري ولا يمس السيادة المصرية".

وكشف أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية لضبط تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وأنه تم رصد قيمة ما تم مصادرته من أغذية وأدوية وأعلاف من الجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعطي أولوية لعملية الإنفاق والإصلاحات، مشيرًا إلى أنه يوجد 520 مليون دولار من صفقة الفنادق، وأنه سيتم تطبيق السقف السعري ومراقبته من بداية شهر مارس المقبل.