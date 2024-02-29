بكري يكشف عن استثمارات ضخمة: 101 مليار دولار قبل أبريل

كشف مصطفى بكري، عن تفاصيل جديدة حول مشروع تطوير رأس الحكمة مع دولة الإمارات، مشيرا إلى أن مصادر حكومية رسمية أكدت أن سكان المدينة سيحصلون على تعويضات سخية.

وقال "بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن مصادر حكومية أكدت أن سكان رأس الحكمة سيحظون بأولوية كبيرة كأيدٍ عاملة في بناء المدينة، وأنه

نقلهم إلى مواقع مطورة ومخططة، كما سيتم منحهم أولوية كبيرة للعمل في المشروع.

ونوه إلى أن مصادر حكومية أكدت أيضاً أن عدد سكان مدينة رأس الحكمة يتجاوز 22 ألف نسمة، وأن المشروع يشمل تطوير الصناعة والزراعة وإنشاء الميناء، فضلاً عن إنشاء فنادق للسياح لجذب 8 ملايين سائح بما يعادل 60% من السياحة المصرية.

وأكد "بكري" أن مصادر حكومية أكدت أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بالاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية المهمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التطورات الجديدة فيما يتعلق بالاستثمارات خلال الفترة المقبلة، قائلًا "هناك أيضًا أخبار جيدة فيما يتعلق بالاستثمارات التي ستصل قيمتها إلى 101 مليار دولار بحلول شهر أبريل المقبل".