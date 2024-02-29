بولتون: ترامب وبايدن لا يصلحان لرئاسة أمريكا وأخشى من انهيار ناتو (فيديو)

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، أن ترامب وبايدن غير مناسبان لمنصب الرئيس لأسباب مختلفة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عين على أمريكا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": أن الشعب الأمريكي، أمام “خيار فظيع”، موضحًا أنه يوجد استطلاعات رأي تظهر أن 80% من الناخبين لا يريدون إعادة سباق ترامب أمام بايدن ويبدو هذا ما سيحدث مما سيؤدي إلى الإسهام في بعض التوترات على مستوى البلاد.

وتابع: "لا أعتقد أن أيا منهما سيكون ناجحا جدا في السنوات الأربع المقبلة، وعلينا كمجتمع ديموقراطي مواصلة إقناع الناس بمواقفنا".

ترامب يهدد بالانسحاب من ناتو

وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي "ناتو" كما اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيكون خطأ كارثيا.

وأوضح أن في قمة “ناتو” ببروكسل في عام 2018، كان ترامب قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب، ومن الممكن أن ينسحب إن فاز بولاية ثانية وسترحب روسيا والصين بحل أو انهيار الحلف.

وأشار إلى أن انهيار ناتو سيضر بالسلم والأمن الدوليين وسيعطي الدول المنافسة الفرصة لتوسيع سلطتها ونفوذها على حساب السلم والأمن الدوليين.