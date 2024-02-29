"دبح في البشر ومكسب 1000%".. د. وجدي زين الدين يوجه رسالة للقطاع الخاص (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن طرح المشروعات للاستثمار يعود بالنفع على المواطنين ويمنع جشع المحتكرين ويقضي على فوضى الأسعار، منوهًا إلى أن تغيير البرلمان لقوانين حماية المستهلك تعزز الأمن القومي الغذائي.

ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مصر تعاني من التضخم شأنها شأن العالم كله، لكن ما يزيده سلوك التجار الذين يستهدفون الربح بطريقة مبالغ فيها.

ووجه رسالة للقطاع الخاص، قائلًا: “مش معنى إني قطاع خاص أدبح في البشر وأكسب 1000%، المكسب يكون برحمة، فكل هذه الأزمات كانت مفتعلة من أجل جني أرباح ضخمة”، منوهًا إلى أن البعض يعطش السوق من أجل مكاسب واهية رغم أن المواطن “مطحون وتعبان ويقسو عليه القطاع الخاص”.

واستنكر رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، وجود أزمة في البصل والسكر رغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتي فيهما، مبينًا: “البصل عندما كان يباع بـ 40 جنيها باعه المزارع أثناء الموسم بـ 4 و5 جنيهات”.