صحة غزة: وضع أهالي القطاع كارثي و700 ألف على حافة الموت

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، إن الوضع في القطاع كارثي وخطير للغاية، مضيفًا أن 700 ألف مدني فلسطيني في شمال غزة على حافة الموت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون" الفضائية: "بدأنا نرصد عشرات الوفيات في شمال غزة بسبب نقص الغذاء"، مؤكدا أن الوضع مؤلم للغاية، حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحكم في عمليات دخول المعونات القطاع وتستخدم المساعدات الإنسانية والطبية كسلاح لقتل الجرحى والمصابين.

وقال إنه في إطار المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار النابلسي بشارع الرشيد غرب مدينة غزة، تم وضع 700 ألف من سكان شمال غزة بشكل مباشر في "مثلث موت"، حيث تحاضر قوات الاحتلال فيهم لمنع وصول المساعدات، ومكان للقصف.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة، إلى أن هناك 30 شهيداً في المنطقة ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم حتى الآن.