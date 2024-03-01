مدحت العدل: عادل إمام روح الشعب المصري وحالته فريدة صعب تكرارها

تحدّث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن كواليس مسلسل "عتبات البهجة" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يحيى الفخراني ويعرض في موسم رمضان القادم.

وغازل الدكتور مدحت العدل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، الفنان يحيى الفخراني قائلاً: "فنان كبير وموهوب، طاقة الفن والوفاء والتفاني".

وأضاف، أن حبكة المسلسل عبارة عن برنامج يحاور فيه الفخراني الناس بأسلوب جميل ورقي كبير، وقال “ الدكتور يحيى الفخراني رجل لديه طاقة روحانية كبيرة، منحه الله العمر والصحة، طاقة إشعاع وقبول وكاريزما واحترام للنص، إذا أراد أن يغير كلمة يكلمني، فنحن نتعامل مع جبل وليس ممثل”.

وعلق الكاتب مدحت العدل على عودة الفنانة الكبيرة شريهان: "هي فنانة ملهمة، لديها الإمكانيات والخيال في الكتابة وتستطيع أن تقرأ ما بين السطور بذكاء شديد".

وحول ما تردد عن فشله مع محمد رمضان، قال العدل: "لم أفشل مع محمد رمضان، لقد عملت معه في مسلسل "نسر الصعيد" وقد فتح لي العالم، محمد فنان ماهر، يعرف كيف يتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ويتابعه الناس، ورغم ذلك فهو رجل مهذب ولطيف وابن ناس وفنان مطيع، لا يفرض آراءه".

وعلق العدل على اعتزال عادل إمام قائلاً: "كنت قلقاً من قرار الاعتزال، الفنانون لا يعتزلون ولا أحد سيملأ فراغ عادل إمام فهو حالة فريدة يصعب تكرارها، عادل إمام واحد من الشعب وروح الشعب المصري، ولديه من الذكاء ما يؤهله للجلوس على العرش لأكثر من 50 عاما".

وأكد أن مصر تخوض حروبا وتواجه صعوبات كثيرة على جبهات مختلفة، والمصري الذي يقول إن الفن حرام ليس مصريا، والمصري الذي يحمل صفات مصرية ولكنه لا يضحي من أجل بلده ليس مصرياً، والمصري الذي لا يحب العرب ليس مصريا، فمصر هي رمانة ميزان العالم العربي، منوهًا إلى أن هناك نوعا من غسيل المخ لدى البعض، وهو ما يظهر جليًا في تفاعلهم مع موقف مصر من العالم العربي، قائلًا: "لا يوجد شيء اسمه سينما نظيفة".