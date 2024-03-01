الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدحت العدل: عادل إمام روح الشعب المصري وحالته فريدة صعب تكرارها

مدحت العدل وعادل
مدحت العدل وعادل إمام

تحدّث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن كواليس مسلسل "عتبات البهجة" الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل يحيى الفخراني ويعرض في موسم رمضان القادم.

 وغازل الدكتور مدحت العدل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، الفنان يحيى الفخراني قائلاً: "فنان كبير وموهوب، طاقة الفن والوفاء والتفاني". 

txt

بيومي فؤاد يكشف عن نصيحة عادل إمام بشأن قبول ورفض الأعمال الفنية

txt

فادي إبراهيم| قائمة أعماله في الدراما المصرية.. أبرزها مع عادل إمام

وأضاف، أن حبكة المسلسل عبارة عن برنامج يحاور فيه الفخراني الناس بأسلوب جميل ورقي كبير، وقال “ الدكتور يحيى الفخراني رجل لديه طاقة روحانية كبيرة، منحه الله العمر والصحة، طاقة إشعاع وقبول وكاريزما واحترام للنص، إذا أراد أن يغير كلمة يكلمني، فنحن نتعامل مع جبل وليس ممثل”.

 وعلق الكاتب مدحت العدل على عودة الفنانة الكبيرة شريهان: "هي فنانة ملهمة، لديها الإمكانيات والخيال في الكتابة وتستطيع أن تقرأ ما بين السطور بذكاء شديد". 

وحول ما تردد عن فشله مع محمد رمضان، قال العدل: "لم أفشل مع محمد رمضان، لقد عملت معه في مسلسل "نسر الصعيد" وقد فتح لي العالم، محمد فنان ماهر، يعرف كيف يتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ويتابعه الناس، ورغم ذلك فهو رجل مهذب ولطيف وابن ناس وفنان مطيع، لا يفرض آراءه".

وعلق العدل على اعتزال عادل إمام قائلاً: "كنت قلقاً من قرار الاعتزال، الفنانون لا يعتزلون ولا أحد سيملأ فراغ عادل إمام فهو حالة فريدة يصعب تكرارها، عادل إمام واحد من الشعب وروح الشعب المصري، ولديه من الذكاء ما يؤهله للجلوس على العرش لأكثر من 50 عاما".

وأكد أن مصر تخوض حروبا وتواجه صعوبات كثيرة على جبهات مختلفة، والمصري الذي يقول إن الفن حرام ليس مصريا، والمصري الذي يحمل صفات مصرية ولكنه لا يضحي من أجل بلده ليس مصرياً، والمصري الذي لا يحب العرب ليس مصريا، فمصر هي رمانة ميزان العالم العربي، منوهًا إلى أن هناك نوعا من غسيل المخ لدى البعض، وهو ما يظهر جليًا في تفاعلهم مع موقف مصر من العالم العربي، قائلًا: "لا يوجد شيء اسمه سينما نظيفة". 

مواد متعلقة

أبطال "السيستم" يهدون العمل للزعيم عادل إمام

زعيم ابن زعيم.. تامر أمين يشيد بكلمة محمد عادل إمام عن فلسطين (فيديو)

اعتزال عادل إمام رسميًا بعد مسيرة فنية دامت 60 عامًا

إيناس عزالدين توجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام بعد تكريمه في joy awards

عادل إمام في ورطة بسبب 6 ملايين جنيه.. ومحاميه يفجر دليل براءته (القصة كاملة)

التفاصيل الكاملة للخلاف بين الفنان عادل إمام ومصلحة الضرائب

هاجم عادل إمام لتزويج ابنته لابن قيادي إخواني.. الباز يعتذر للزعيم: "أنا أحمق"

بعد مفاجأة الدولة للزعيم عادل إمام.. أشرف زكي يوجه رسالة خاصة للرئيس السيسي (تفاصيل)
الجريدة الورقية