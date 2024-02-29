مناقشات ثرية لدعم صحة المرأة بين وزارة الصحة وشركة أسترازينيكا

بالتعاون مع السفارة البريطانية بمصر

مناقشات ثرية لدعم صحة المرأة تمت خلال مؤتمر يضم اطراف المجتمع المصري اليوم ، من داخل مقر السفارة البريطانية ، تحت عنوان "متحدون من أجل صحة المرأة" الذي نظمته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدعم من السفارة البريطانية، والذي ركز على مدى أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير رعاية صحية أفضل للمرأة في مصر.

عُقد المؤتمر فى ضيافه السفير جاريث بيلي، السفير البريطاني في مصر بمقر السفارة والدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، و الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية و دكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا هذا بجانب نخبة من الشخصيات العامة.

وأشاد السفير البريطاني، جاريث بيلي بجهود الدولة المصرية في دعم وتعزيز صحة المرأة والعمل على تمكينها بالمجتمع في كل المجالات، مؤكداً أن المملكة المتحدة حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر في قطاع الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية ذات المستوى العالمي على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري.

ثمّن الدكتور لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئه الشراء الموحد جهود شركة أسترازينيكا في التعاون مع الحكومة المصرية لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية ومكافحة الأورام السرطانية خاصة من خلال اطلاقها لبرنامج "التعاون لتسريع التغيير في مكافحة السرطان في أفريقيا"(ACT_CCA) والذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز صحة المرأة في إفريقيا. بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للدواء في إفريقيا هو عمل جماعي خاصة في ظل إقامة مصر المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon لعامين متتاليين والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي(UPA) ليكون المحور القاري للابتكار والتجارة في مصر وإفريقيا.

وقال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة نجحت في رفع وعي السيدات بجميع محافظات الجمهورية بأهيمة الكشف المبكر لكثير من الأمراض الخطيرة على رأسها مرض السرطان، وكذلك ساهمت في تسهيل حصولهن على الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة من خلال الفرق الطبية المنتشرة في مختلف ربوع وأنحاء مصر.

جدير بالذكر أن شركة أسترازينيكا تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الطبي في مصر وتنفيذ مشروعات مختلفة من أجل صحة المرأة ، بالإضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المعنيه بهدف زيادة الوعي حول الكشف المبكر لسرطان الثدى.

وأشار د. شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن هيئة الرعاية الصحية بذلت جهداً ملموساً في سبيل النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفيرها بأعلى جودة، فضلاً عن المبادرات التي أطلقتها لتحسين مستوى الرعاية الصحية ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين والنهوض بصحة الأسرة والأم، وأيضاً دورها في تطوير منظومة التأمين الصحي وتدريب مقدمي الخدمات الصحية و المساهمة في تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية وصولا الي المكتبه القوميه الامراض و تقييم الدواء الشخصي و استخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد في مجالات الاستشارات و التشخيص و العلاج.

اختتم الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، قائلا:" أن تنظيم هذا المؤتمر تأكيداً على التزام شركة أسترازينيكا بأن تكون الشريك الأساسي لدعم صحة المرأة في مصر، وتنفيذاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير الرعاية الصحية في المستقبل اعتماداً على العلم والابتكار."

وأضاف:" في أسترازينيكا نحن ملتزمون بتوفير أحدث الرعاية الصحية بشكل عادل للجميع إذ تعتبر أسترازينيكا - شريكًا استراتيجيا مع السلطات الصحية و المبادرات الرئاسية مشيدا بدور الشركة فى دعم المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث لا ندخر جهداً في دعم ومساندة القطاع الصحي بمصر وأفريقيا لذا أطلقنا برنامج "التعاون لتسريع التغيير مكافحة السرطان في أفريقيا " بهدف تسريع مكافحة السرطان في أفريقيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إلى جانب إجراء أحدث الفحوصات والتشخيصات الطبية لأكثر من مليون شخص يعانون من مختلف أنواع السرطان، بالإضافة إلى تدريب أخصائيي الرعاية الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك لتوفير منصة تتيح لكافة الشركاء التعاون في وضع حلول فعّالة لمكافحة مرض السرطان، وسدّ كافة الفجوات في النهج المتبع حالياً في رعاية المرضى بدءاً من التشخيص حتى العلاج وما بعده.