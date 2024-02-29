أسترازينيكا مصر تطلق مؤتمرا لمناقشة قضية صحة المرأة

تحت شعار "متحدون من أجل صحتها"

تحت شعار "متحدون من أجل صحتها" نظمت شركة أسترازينيكا مصر بالتعاون مع السفارة البريطانية مؤتمر الأطراف لمناقشه قضية صحه المرأة، اليوم الخميس بمقر السفارة البريطانية في القاهرة، وذلك في إطار احتفال السفارة البريطانية بالقاهرة بنجاح المبادرة الرئاسية المصرية "صحة المرأة".



وقال السفير البريطاني جاريت بيلي متحدثا باللغة العربية: “امبارح أنا كنت فى قرية المنصورية فى أسوان وهى تتمتع بمنظر رائع للريف المصري، وفى وسط هذا المنظر كان يوجد وحدة للصحة للمواطن وهى من أعلى مستوى في العالم".



وأضاف أن هناك وحدة صحية على أعلى مستوى لها نظام إلكتروني ونظام تحويل البيانات لخدمة المواطن المصري، موضحا أن هذه الوحدة هي نتاج التأمين الصحي الشامل، موضحا بقوله: “إننا كنا مبهورين جدا، وأمام العالم كله وحتى إذا كانت هناك تحديات فهناك أشخاص يعملون عن تحسين الوضع الصحي في مصري”.



أسترازينيكا مصر تطلق مؤتمر لمناقشة قضية صحة المرأة

أسترازينيكا مصر تطلق مؤتمر لمناقشة قضية صحة المرأة

أسترازينيكا مصر تطلق مؤتمر لمناقشة قضية صحة المرأة

أسترازينيكا مصر تطلق مؤتمر لمناقشة قضية صحة المرأة



وأضاف أن هناك تعاون بين الحكومة المصرية وبريطانيا، وتمكين المرأة في مصر لاعتمادها على نفسها من خلال تحسين صحة المرأة.



حضر المؤتمر الصحفي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وعدد من أطباء الأورام من مختلف الجامعات المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بمقر السفارة البريطانية وشارك الفاعلية كلا من

• الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة،

• الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر والدكتور حاتم امين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.