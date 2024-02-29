"التفاوض الدبلوماسي" عنوان اللقاء الحواري لأعضاء كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية بالشرقية

شهد الدكتور أيمن عبد المقصود، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لقطاع «الشباب»، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، اللقاء الحواري لكيان الجبهة الدبلوماسية المصرية، والذي بدأ بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد الرفاعي، وذلك بحضور مروة عبد المنعم منسقة الكيانات الشبابية بالمديرية.

ودار اللقاء الحواري في أول فعالياته بين منسق كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية والدكتورة ياسمين حمدي مدرس العلوم السياسية المساعد بجامعة العريش، عن معنى وأهمية التفاوض، ودوره في حياة الشباب السياسي والمجتمعي؛ وتم مناقشة دور وسائل الاتصال وقنواته في التفاوض، وارتباط التفاوض بالحياة العامة والاجتماعية للشباب.

وأكد دكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب في كلمته للشباب، أهمية دعم الكيانات الشبابية ودورها البالغ في التطوير والتنمية والإبداع في التنفيذ، خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تحقق دائما الريادة في تنفيذ المشروعات، واقتراح الأفكار المثمرة.

عقد اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وإشراف الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

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