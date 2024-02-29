وكيل صحة القليوبية يجري جولة مرورية بمركز طبي مسطر

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية بمركز طبي مسطرد، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المركز.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية بصحة القليوبية،

ورصد وكيل وزارة الصحة، عدة ملاحظات أهمهاوجود بلاعة مفتوحة أمام المركز وتم تغطيتها بالحال، وعدم وجود جدول نوباتجيات للعاملين بالمركز، وتم توصية مدير المركز بإعداده.

ووجه وكيل الوزارة بإعادة توزيع التمريض داخل المركز من اجل الاستغلال الأمثل للقوي البشرية، ووجه بزيادة عدد وأيام العيادات المسائية التخصصية.

ورافق وكيل الوزارة أثناء المرور، الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتور أبانوب كميل عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة.