تحركات طارئة من الزمالك لإنقاذ صفقة رمضان صبحي

تسعى إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة مع رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، قبل التجديد الرسمي لناديه، في محاولة لإقناعة بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الصيف الحالي.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن رمضان صبحي لم يوقع على عقود تجديده لبيراميدز حتى الآن بالرغم من توصلهم لاتفاقات نهائية.

وأضاف شبانة أن تأخر بيراميدز في حسم الاتفاق مع رمضان صبحي هو ما جعل الزمالك حاليا يتدخل في الصفقة في محاولة للظفر بها بالأمتار الأخيرة لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم والقناة الناقلة :

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.