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رفع تكلفة التأمين في البحر الأحمر لشركات الشحن الأمريكية والبريطانية
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رفع تكلفة التأمين في البحر الأحمر لشركات الشحن الأمريكية والبريطانية

سفينة شحن
سفينة شحن

قررت شركات التأمين رفع علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وتواجه السفن الأمريكية والبريطانية، مخاطر الاستهداف في البحر الأحمر على ايدي جماعة الحوثي، ويتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب .

 

وتسببت الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين مع استمرار الحرب الإسرائيلية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، أضرارا كبيرة على عدد من السفن الأمريكية والبريطانية التي تتعامل مع الاحتلال.

واضطرت شركات كثيرة لتغيير مسار السفن لتدور حول جنوب أفريقيا على الرغم من أن بعض السفن ما زالت تعبر البحر الأحمر.

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