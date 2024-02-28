الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرعاية الصحية: التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المفتاح لتطوير وتنفيذ الرؤى المشتركة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حفل افتتاح المقر الجديد لشركة نوفارتس العالمية في مصر.

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وحضر فعاليات الافتتاح، كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كلاوس موسماير، رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة بشركة نوفارتس عالميًا، والسيدة إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.

وقدّم الدكتور أحمد السبكي، خلال فعاليات الافتتاح، التهنئة لشركة نوفارتس على افتتاحها المقر الجديد، مثمنًا جهود الشركة في التعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية في العديد من المجالات، وأهمها التدريب لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وإطلاق المبادرات التوعوية والصحية لتعزيز الوعي العام حول الأمراض، لافتًا إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون معها.

وثمَّن السبكي، جهود شركة نوفارتس في توفير أحدث العلاجات لمرضى القلب والأورام والأمراض المناعية والأعصاب من أجل رعاية المرضى، وضمان مستقبل أكثر صحة وإشراقًا في مصر، كما ثمَّن جهود جميع شركات الأدوية في التعاون مع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية للوصول إلى مستهدفاتها نحو تحقيق التقدم والتحول المستدام في الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن قطاع الدواء قطاع واعد في المستقبل مؤكدًا أن السوق المصري أصبح أكثر تنظيمًا وجذبًا ومحفزًا لمزيد من الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والدواء، ومؤكدًا أن شركة نوفارتس تعد شريك نجاح لهيئة الرعاية الصحية.

وتابع السبكي: أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو المفتاح لتطوير وتنفيذ الرؤى المشتركة بهدف تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها وتحقيق أهداف مصر 2030.، وعقب الافتتاح شملت الفعاليات جولة تفقدية للأقسام المختلفة للمقر الجديد لشركة نوفارتس العالمية في مصر.
 

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