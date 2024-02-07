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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الدكتورة إيمان سمير مقدمة التوعية الصحية لـ"حملة أنتي الأهم"

الدكتورة إيمان سمير
الدكتورة إيمان سمير

أعلنت  حملة "أنتى الأهم "على صفحتها الرسمية عن إنضمام الدكتورة إيمان سمير لتكون مقدمة التوعية الصحية بالحملة.

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وعبرت الدكتورة إيمان عن سعادتها لانضمامها إلى حملة أنتى الأهم، وأنها ستقوم بإطلاق عدد من الفيديوهات التوعوية حول صحة المرأة والصحة الإنجابية،  ومناهضة الختان والنظافة الشخصية، ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع.

يذكر أن حملة أنتي الأهم، هي حلقة رائدة في سلسلة حلقات النهوض بالمرأة ودعم حقوقها وقضاياها المختلفة، وتعمل الحملة على تنفيذ برامج توعوية مختلفة لحماية حقوق المرأة في العديد من المجالات منها التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحمايتها من التمييز والعنف الأسري.

 

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