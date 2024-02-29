استثمارات في 30 دواء جديد خلال 3 سنوات قادمة .. صور

د حاتم الورداني للوفد

علي هامش مؤتمر السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع شركة أسترازينكا متحدون من أجل صحتها "اليوم" في حديثه للوفد صرح الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينكا بأن الفترة القادمة ستشهد استثمارات في القطاع الصحي بمصر ومع سياسة الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء، وبصدد الوصول إلى تصنيع بنسبة 80% إلي جانب وزيادة استثمارات أضعاف التصنيع المصري المحلي والعام الجاري ستشهد تقنيات مختلفة للتشخيص المبكر والتحليل الجيني والاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وإيجاد حلول مبتكرة للمريض المصري كذلك استثمارات جديدة في 30 دواء خلال 3 سنوات قادمة ما بين استخدام مختلف للدواء ونأمل لرفع كفاءة القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري.

وأشار وفيما يخص صحة المرأة هناك دواء حديت لعلاج سرطان الثدي وهو متوفر بالخارج وحاليا بمصر وهو يحسن ويقدم الحماية للمريض سرطان الثدي.

وفيما يخص أسعار الدواء وتأثيرها بالدولار، أكد عدم تأثر أدوية الشركة من حيث توفيره للمواطن المصري ولم يحدث أي نقص ٥ي السوق المصري لكل ما تنتجه الشركة ودائما ما نكون في شراكة مستمرة مع القطاع لذلك أدويتنا مستمرة وبشكل مستدام...ونحن شريك أساسي مع وزارة الصحة والدولة المصرية في كل المبادرات الصحية في بخلاف مبادرة صحة المرأة، فنحن في مبادرات مختلفة مثل 100 مليون صحة سرطان الرئة والصدر وأمراض الرئة والسكر والضغط والامراض الجينية والوراثية سرطان البروستاتا إلى جانب دورنا في تحقيق التنمية المستدامة والعمل علي تقليل الانبعاثات الكرتونية وذلك من منطلق دورنا الاجتماعي فنحن شركة عالمية انجليزية سويدية ولكن أيضا نحن شركة.

دحاتم الورداني

وطنية مصرية طوال 50 سنة من التعامل بالسوق المصري ثم بمصنعنا من 16 سنة في مدينة 6 أكتوبر بطاقة عمالية تقدر ا بـ 700 موظف لخدمة المواطن المصري.