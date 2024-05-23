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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يدرس صفقة البديل السوبر لـ علي معلول

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تحرك النادي الأهلي لبحث موقف الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي فتح خطوط اتصال مع اللاعب وناديه لمعرفة موقفهم من الصفقة بعدما حصلوا على موافقة كولر المدير الفني للفريق.

واتم شبانه بأن النادي الروسي متفتح لفكرة انتقال اللاعب على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بشرط تلبية طلباتهم المادية والتي من المنتظر إرسالها إلى الأهلي.

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