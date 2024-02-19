الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن التحول في ملف الطاقة

فيلم تسجيلي
فيلم تسجيلي

 شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن التحول فى ملف الطاقة وأهمية هذا الملف، وذلك خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.


معرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)

txt

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"

txt

ايجبس 2024.. انطلاقة حقيقية للتأكيد على دور مصر في ملف الطاقة العالمي

 ترصد "بوابة الوفد"، أهم المعلومات عن مؤتمر "إيجبس 2024"، في سطور: 
  ينطلق مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" في نسخته السابعة.
يُقام المؤتمر خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.
شعار المؤتمر هذا العام “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".
يشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة، ونحو 2200 أعضاء وفود، وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة.
تشهد فعاليات المؤتمر إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدث.
ويضم المعرض أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا، التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية،
كما يضم أيضًا ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.
 ينطلق المؤتمر هذا العام ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة.
 تستهدف منصة الطاقة مناقشة التحديات والحلول كافة بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.
 يستهدف المؤتمر التأكيد على ضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.

 

مواد متعلقة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"

إيجبس 2024.. انطلاقة حقيقية للتأكيد على دور مصر في ملف الطاقة العالمي

غدًا.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس" 2024

وزيرا البترول والبيئة يبحثان ترتيبات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس 2024
الجريدة الورقية