الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن التحول في ملف الطاقة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن التحول فى ملف الطاقة وأهمية هذا الملف، وذلك خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



معرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024)

ترصد "بوابة الوفد"، أهم المعلومات عن مؤتمر "إيجبس 2024"، في سطور:

ينطلق مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" في نسخته السابعة.

يُقام المؤتمر خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

شعار المؤتمر هذا العام “تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

يشارك في المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة، ونحو 2200 أعضاء وفود، وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة.

تشهد فعاليات المؤتمر إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدث.

ويضم المعرض أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا، التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية،

كما يضم أيضًا ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

ينطلق المؤتمر هذا العام ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة.

تستهدف منصة الطاقة مناقشة التحديات والحلول كافة بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

يستهدف المؤتمر التأكيد على ضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب.