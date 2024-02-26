أعراض سرطان القولون وطرق الوقاية

سرطان القولون.. يعد سرطان القولون أحد أنواع السرطان الذي ينشأ من البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة" القولون" ويحدث عادة مع الإصابة بسرطان المستقيم.

أسباب حدوث سرطان القولون

ويحدث سرطان القولون نتيجة لتحول خلايا القولون إلى خلايا سرطانية سريعة النمو والانقسام التي لا تموت، مما يتسبب في تراكم هذه الخلايا لتكون ورمًا سرطانيًا خبيثًا في القولون.

ويصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادة في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

ويعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، كما أنه يحدث بنسبة أعلى قليلًا عند الرجال مقارنة بالنساء

وقد ناشدت وزارة الصحة والسكان بضرورة الكشف المبكر عن سرطان القولون ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية.

أعراضه

نقص الوزن دون تعمد

الضعف والتعب

نزيف المستقيم

زيادة مرات الإصابة بالإسهال أو الإمساك

انزعاج مستمر في البطن

طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل

ممارسة الرياضة بانتظام

الانتباه لتاريخ العائلة المرضي

الكشف المبكر

تناول الخضراوات والفاكهة

الإقلاع عن التدخين