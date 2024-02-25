محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمحور اللواء سمير فرج

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية في مدن الأقصر والزينية والقرنة، تابع خلالها سير العمل بمشروعات محور اللواء سمير فرج وتفرعاته والطرق المؤدية اليه، وكورنيش البر الغربي الجديد العالمي، وتهميد طريق معبد هابو بعد تغطية ترعة رمسيس.



بدأت جولة المحافظ بتفقد، أعمال طريق المسار السياحي من مدينة الأقصر حتي منطقة السوفوتيل بالزينية حيث تتم إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المار علي معبد الكرنك ومنطقة الفنادق السياحية وصولاً الي محور اللواء سمير فرج .



وتابع المحافظ، جولته بتفقد تفرعات محور اللواء سمير فرج شمال الأقصر والطرق المؤدية اليه حيث وجه بسرعة تجميل الطرق وتزيينها مع انشاء ميادين حديثة بواجهات حضارية.



واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تمهيد طريق ترعة رمسيس بالطريق المؤدي إلى معبد هابو والتي تم الانتهاء من تغطيتها بطول حوالي 700 متر لتوسعة الطريق الذي تمر به الحافلات السياحية المتجهة للمعبد ، حيث تجري حاليا اعمال تمهيد الطريق الذي تمت توسعته واعداده ليكون حارتين بدلا من حارة واحدة استعداداً لرصفه وتزيينه وتجميله من خلال تركيب البلدورات على جانبي الطريق وعمل حدائق وتركيب بلاط الإنترلوك والحدائق في منتصفه.



واصل المحافظ، جولته بمتابعة أعمال تبطين ترعة ضوة غرب الأقصر المؤدية إلى كورنيش البر الغربي الجديد حيث تم الانتهاء من أعمال تبطينها بطول يزيد عن كيلو متر وجار أعمال تمهيد المنطقة المحيطة بالترعة وإقامة سور بطول 300 متر تقريبًا لتوسعة الشارع.