محافظ بني سويف وسفراء دول أمريكا اللاتينية يتفقدون مصنع سامسونج بكوم أبوراضي

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على مرافقة سفراء دول أمريكا اللاتينية، خلال زيارتهم لمصنع سامسونج بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، ضمن برنامج زيارة الوفد لبني سويف،في إطار الترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية بهدف زيادة الصادرات وعرض فرص الاستثمار، مما يوفر فرص عمل جديدة وتنامي الحركة السياحية الوافدة ،وإبراز جهود الحكومةفي بناء الجمهورية الجديدة عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة في الطرق والكباري ومدن الجيل الرابع وتوسيع الرقعة الزراعية وتشييد المصانع، والسعى للاكتفاء الذاتي وسياسات التصدير

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ،السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية ،السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية منسق الزيارة السيدة سكرتير ثان مها العناني مكتب مساعد وزير الخارجية مايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة.

وضم الوفد سفراء وسفيرات دول بنما ، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي، تشيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، البرازيل،المكسيك، الدومينيكان ،الباراجواي، جواتيمالا، ألبيرو

وتم تفقد خطوط الإنتاج والاستماع من القائمين على المصنع لشرح مجمل حول آلية عمل الشركة وإنتاجها، خاصة وأن هذا المصنع هو الأول ، الذى أقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقا للطراز الموحد الذى تتسم به جميع مصانع سامسونج، حيث يتفرد المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون، بدلًا من استيرادها ثم تجميعها، مما أتاح للشركة فرصة تصدير الأجزاء إلى أوروبا، فضلًا عن تصدير شاشات التليفزيون ذاتها حيث يتم تصدير معظم منتجات المصنع، إلى عشرات الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا

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