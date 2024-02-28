ندوات توعية بمدارس الفيوم حول "طرق ترشيد استهلاك مياه الشرب"

قامت إدارة التوعية فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بتنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية داخل مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات ومدرسة التجارة الثانوية للبنات بالتعاون مع مكتبة حي جنوب ثقافة الفيوم، وبناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وبهدف توعية الطالبات بأهمية مياه الشرب وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والاستخدام الآمن للصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات والقمامه داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي مما يؤثر على عمرها الافتراضي نتيجة الطفوحات والانسدادات الناجمه عن السلوكيات الخاطئة .

وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن هناك تعاونا مثمرا وبناء بين كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة وأهمها مديرية التربية والتعليم بالفيوم وقصر ثقافة الفيوم فى نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى جموع المواطنين من أجل زيادة الوعى بأهمية مياه الشرب والحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار تحت شعار كل نقطة بتفرق وتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب ابتداءً من المأخذ حتى وصولها للمستهلكين وتعريفهم بعدد محطات تنقية مياه الشرب المتواجدة داخل المحافظة وبالمجهودات التي تبذلها الدولة والشركة في توفير كوب مياه لكل مواطن علاوة على تعريفهم بآلية الشكاوى وطرق التواصل في حالة حدوث أي مشكلة سواء عن طريق الخط الساخن 125 أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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