نشرة التوك شو.. أكبر صفقة استثمار مباشر ودراسة مرعبة حول لقاح كورونا

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

كشف المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان، تفاصيل إقراض مصر إلى بريطانيا ورفضها رد الأموال، في خمسينيات القرن الماضي.

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يوسف زيدان يكشف تفاصيل إقراض مصر لبريطانيا ورفضها رد الأموال (فيديو)

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس أن توت عنخ آمون هو أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين، وأنه سيتم كتابة أوبرا عن توت عنخ آمون خلال ثلاثة أشهر وستكون إحدى فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

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زاهي حواس يتحدث عن إمكانية إعادة تمثال رأس نفرتيتي لمصر.. فيديو

قال المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان، إنه من بعد أحداث يناير 2011، ظهرت نغمة إخوانية بأن النخبة هم سبب البلاء، مؤكدًا أن هذه الجملة أزعجته كثيرا ليظهر على وسائل الإعلام بذلك الوقت ويقول إن نخبة كل شيء هي خلاصته العليا.

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يوسف زيدان: نجونا من مصير سوريا واليمن بسبب النخبة (فيديو)

قارن أندرو لانجر مدير مؤتمر العمل السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وتغريمه 355 مليون دولار بتهمة متعلقة بالاحتيال المدني من ولاية نيويورك، وعدم توجيه أي اتهامات لشقيق الرئيس الحالي جو بايدن في إطار إفلاس شركة رعاية صحية رغم توجيه اتهامات لشركائه بالرشوة وتقديم رعاية صحية دون مستوى.

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كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، حقيقة تسبب لقاحات كورونا في اضطرابات بالقلب والدماغ والدم، بعد الدراسة المنشورة مؤخرا حول هذا الأمر.

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دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو)

قالت الإعلامية فلسطينية، نضال ناطور، إن اعتماد الكنيست الصهيوني بأغلبية كبيرة قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليس غريبا على الاحتلال، مؤكدة أن الصهاينة يرفضون كل مساعي السلام ويعرقلونها.

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إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية.

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مختار غباشي: مرافعة مصر أمام محكمة العدل فضحت جرائم الاحتلال (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان الكريم.

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الأرصاد عن حالة الطقس في رمضان: التقلبات الجوية واردة (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في شراكات استثمارية مع كبرى الشركات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات لن تقتصر على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي فقط، بل تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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الحكومة تكشف تفاصيل الصفقة الكبرى.. آلاف فرص العمل والقضاء على السوق السوداء

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض عليه 250 مليار دولار للسماح للنازحين من غزة بدخول سيناء: "فرد قائلا كل شبر من أرض سيناء ملطخ بدماء الشهداء".

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بكري يكشف رد الرئيس على عرض الـ250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مؤكدًا أن توقيع العقود سيكون غدًا الجمعة.

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الحكومة: إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر غدًا الجمعة (فيديو)

وجه د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، رسالة لمروجي الشائعات والمشككين في قرار الحكومة بطرح أكبر صفقة استثمار مباشر عمرانية بالادعاء بأنها “بيع لمصر”، قائلًا: “عايزين تخربوها، لازما تساعدونا في الوقت اللي مصر حواليها فيه حزام ناري من كل اتجاه ويتربص بها المؤامرات”.

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د. وجدي زين الدين: "أكبر صفقة استثمار مباشر" تشييد لدولة مصرية جديدة

كشف الدكتور عبدالحكيم الكارلة أستاذ العلوم السياسية، أهمية مشاركة مصر الأردن والعديد من الدول العربية في المرافعة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

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أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية مرافعة مصر والأردن أمام العدل الدولية (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر ضمن إطار تحقيق مستهدفات التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية رد قوي على الشائعات التي يطلقها البعض عن تعمد الحكومة احتكار المشروعات وتجنب إشراك القطاع الخاص.

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د. وجدي زين الدين: وصف صفقات العمران ببيع الأرض فلسفة عقيمة تنم عن جهل

علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر ضمن إطار تحقيق مستهدفات التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

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د. وجدي زين الدين: صفقة الاستثمار الكبرى تعكس خطة حكومية مستنيرة لتجاوز الأزمات

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الاستثمارات في قطاع البترول للعام المقبل.

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الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في قطاع البترول العام المقبل

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى بالاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات، وفقا لما ذكرته فضائيىة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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الحكومة: النجاح في جذب استثمارات أجنبية يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية باقتصاد مصر