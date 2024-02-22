الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في قطاع البترول العام المقبل

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الاستثمارات في قطاع البترول للعام المقبل.

وقال الملا، في حواره مع الإعلامي شادي الزيات في برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، إن الاستثمارات في قطاع البترول في العام المالي 2023-2024 ستبلغ نحو 6 مليارات دولار.

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تقوم بتحديث خططها باستمرار مع اقتراب نهاية العام المالي، موضحًا أن الوزارة مع شركائها تخطط للوصول إلى ما بين 7 و7.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية في العام المالي 2024-2025.

وأوضح وزير البترول أن الخطة يتم تحديثها لأن السنة المالية للشركاء تختلف عن السنة المالية لمصر، مما يعني أن الخطة تحتاج إلى تعديل، ولأن الاكتشافات الجديدة تتطلب معلومات محدثة.