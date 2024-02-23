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يوسف زيدان: نجونا من مصير سوريا واليمن بسبب النخبة (فيديو)
الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يوسف زيدان: نجونا من مصير سوريا واليمن بسبب النخبة (فيديو)

المفكر والأديب الدكتور
المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان

قال المفكر والأديب الدكتور يوسف زيدان، إنه من بعد أحداث يناير 2011، ظهرت نغمة إخوانية بأن النخبة هم سبب البلاء، مؤكدًا أن هذه الجملة أزعجته كثيرا ليظهر على وسائل الإعلام بذلك الوقت ويقول إن نخبة كل شيء هي خلاصته العليا. 

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وأضاف خلال لقاء مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، الخميس، أن الفريق الذي يلعب باسم بلدنا اسمه المنتخب، وبالتالي، لا يجب أن نقول إن النخبة سبب البلاء، ولكن النخبة هي التي حفظت وجودك. 

لم تنتكس مصر مثلما انتكست دول الربيع العربي

وتابع: "لم تنتكس مصر مثلما انتكست دول الربيع العربي أو الخريف العربي بصرف النظر عن التسمية، لأن النخبة كانت تشارك فيها، فقد كان النخبوين يفكرون ويطرحون الأفكار مع الشباب ويناقشونها معهم، ونتذكر جيدا اقتحام وزارة الثقافة في فترة الإخوان، فمن اقتحمها هو أضعف شخص في مصر على مستوى القوة البدنية وهو بهاء طاهر، فقد كان أول المقتحمين، وهذا كان من النخبة". 

وأوضح: "في فترة الحكم، كان الشارع يغلي وكنا نتحدث في الإعلام والصحافة ونكتب مقالات وكانت الامور تزداد تعقلا، فنجونا جزئيا من الانهيار الذي حدث في سوريا واليمن وغيرها، وبالتالي، فإن عبارة النخبة سبب البلاء عبارة تافهة وساذجة".

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