د. وجدي زين الدين: صفقة الاستثمار الكبرى تعكس خطة حكومية مستنيرة لتجاوز الأزمات

علق د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، على موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر ضمن إطار تحقيق مستهدفات التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

وقال زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الحكومة حريصة على اتخاذ إجراءات صارمة من أجل توفير العملة الصعبة وإحباط ما وصفه بسعر الدولار الوهمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية جادة وصادقة في أفعالها وأقوالها ولا تعطي مسكنات وتطمينات من فراغ.

ولفت إلى أن الصفقة تحقق فوائد عديدة منها القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز النقد الأجنبي في البلاد وضخ العملات الصعبة بكميات ضخمة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تخطط بشكل جيد ومستنير ولا تسير بمنهج عشوائي بل له بُعد وعمق يزيد من الدخل القومي حتى عام 2052.

صفقة تدر العملة الصعبة

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن البيان عبارة عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر وهي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الاعلان عنها قريبا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أن ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.

وتابع: "الصفقة هي استثمارية تهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".

وأكد أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".