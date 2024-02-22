بكري يكشف رد الرئيس على عرض الـ250 مليار دولار مقابل تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض عليه 250 مليار دولار للسماح للنازحين من غزة بدخول سيناء: "فرد قائلا كل شبر من أرض سيناء ملطخ بدماء الشهداء".

وأضاف بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، : "شكوى مصر لمحكمة العدل الدولية من خلال الدكتورة ياسمين موسى ممثلة وزارة الخارجية مسألة فخر لنا وحدث تاريخي ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948".

وبين بكري أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ 75 عاما، وأن مصر قدمت الأدلة على عدم شرعية الاحتلال بما في ذلك بناء المستوطنات والتمييز العنصري والتوسع غير القانوني وانتهاكات القانون الدولي، مضيفا أن "مصر مع فلسطين ومع المقاومة ومن يدعم المقاومة ولا يمكن أن نتركها".

وأشار بكري إلى أن هناك من يسعى لخلق صراعا بين المصريين والفلسطينيين، مؤكدا أننا نشترك مع أشقائنا الفلسطينيين في أن مصر تعرف ما هي العروبة والأمن القومي العربي، وأنها ستدافع عن الأمن من الجنوب إلى الشمال، معلقًا “لدينا جيش وشرطة وقضاء وقيادة وطنية عظيمة”.