إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)

قالت الإعلامية فلسطينية، نضال ناطور، إن اعتماد الكنيست الصهيوني بأغلبية كبيرة قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليس غريبا على الاحتلال، مؤكدة أن الصهاينة يرفضون كل مساعي السلام ويعرقلونها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن إسرائيل دولة عنصرية تتخلى عن كل القيم الإنسانية وتنتهك كل القوانين الدولية ولا تعترف بها وتمارس النازية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تلتزم بتطبيق القوانين الدولية ولا تلفت لمطالب المجتمع الدولي بشأن وقف إطلاق النار، بل تغذي الإرهاب وتسلح المستوطنين، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية تنفذ المطالب الإسرائيلية لأن نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب للمحافظة على حكومته، خاصة أنه لم يحقق أي أهداف له في غزة.