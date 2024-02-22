الحكومة تكشف تفاصيل الصفقة الكبرى.. آلاف فرص العمل والقضاء على السوق السوداء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في شراكات استثمارية مع كبرى الشركات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات لن تقتصر على زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي فقط، بل تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الصفقة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمة، مضيفًا أن الصفقة وغيرها من الصفقات سيتم إبرامها مستقبلًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الصفقة تسهم في توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية، وقال إن الدولة تعمل على عدة جبهات، وتأتي الصفقة في إطار سعي الدولة لجذب عدد كبير من الاستثمارات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتسهم في انتعاش الاقتصاد، بالإضافة إلى مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات التي سيتم تنفيذها، وستحقق فوائد كثيرة للدولة المصرية منها القضاء على السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء ومحاسبة تقلبات سعر الصرف.

وقال إن المشروع يسهم أيضاً في السيطرة على التضخم من خلال مراعاة تقلبات سعر الصرف، كما أن الصفقة الكبرى ستوفر كمية كبيرة من العملة الصعبة وتساهم في استقرار سوق الصرف الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي، موضحا أن الحكومة تخطط لتجاوز الصعوبات وتخطي الأزمة الاقتصادية.

وأوضح المسؤول بمجلس الوزراء، أن الدولة تنفذ عملية تنمية شاملة لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب، قائلًا إن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم تثبت أن الاقتصاد المصري لديه فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية.