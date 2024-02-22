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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحكومة: إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر غدًا الجمعة (فيديو)

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى"، مؤكدًا أن توقيع العقود سيكون غدًا الجمعة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON" اليوم الخميس: "سنعلن كل التفاصيل بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن الحكومة وافقت، على وقف تنفيذ خطة تحفيف الأحمال الكهربائية خلال رمضان، موضحًا: "مفيش انقطاع كهرباء في رمضان، والدولة حريصة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك حرص لمراعاة لظروف الاستهلاك في رمضان ومراعاة المواطنين في الشهر الكريم".

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

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