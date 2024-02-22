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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو)

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، حقيقة تسبب لقاحات كورونا في اضطرابات بالقلب والدماغ والدم، بعد الدراسة المنشورة مؤخرا حول هذا الأمر.

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طرق حماية مرضى القلب من عدوى فيروس «كورونا»

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، الخميس، أن أي دواء له أعراض جانبية، واللقاحات أيضًا لها مضاعفات، ولكن الدراسة المنشورة مطمئنة، لأن ملايين البشر حول العالم تلقوا اللقاحات، وأعداد قليلة حدث لها مضاعفات.

وأضاف، أن لقاح كورونا جرت الموافقة عليه بشكل طارئ، لأن العالم كان في ظرف استثنائي، موضحًا أن آلاف البشر كانوا يموتون كل يوم، وكان لابد من لقاح، متابعا: "البشرية كانت مهددة، ومكنش في خيارات أمامنا سوى تطعيم الناس باللقاحات".

وواصل: "أرى أن اللقاحات ناجحة بشكل كبير، ونسب الحالات اللى حصل لها مضاعفات قليلة جدا، ولم يتم التأكد من أن اللقاحات هي السبب المباشر في هذه الإصابات، لكن احنا بنطمئن الناس ومفيش حاجة خطيرة".

مرضى القلب وكورونا

يتزايد القلق يومياً من سرعة انتشار واكتشاف حالات جديدة من الإصابة بمتحورات فيروس كورونا عالمياً، وحذرت دراسات علمية حديثة من مضاعفات شديدة لفيروس كورونا، وأنه ليس مرضاً تنفسياً فحسب، بل إن له تأثيراً سلبياً على الجسم كله بما فى ذلك القلب، ونحو 78% من المتعافين من كورونا لا يزالون يعانون علامات مضاعفات القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل القلب والرئة معًا فى الجسم للحفاظ على الأكسجين، وعندما تتأثر الرئة بمرض تنفسى مثل فيروس كورونا يتأثر القلب أيضًا.

وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن 29% من مرضى كورونا مصابون بأمراض القلب، و19% منهم مصابون بمرض السكر، وأكدت دراسة علمية صينية على «العلاقة السلبية» التى تربط بين المصابين بالسكر وأمراض القلب وفيروس كورونا.

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