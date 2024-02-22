الأرصاد عن حالة الطقس في رمضان: التقلبات الجوية واردة (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس: "لسة شوية على رمضان، لكن وارد يكون في تقلبات جوية خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء، وطبيعي يكون في تقلبات جوية في الطقس".

حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة

وأشارت إلى أن الجو مستقر خلال الفترة الأخيرة، وسيكون مستقرًا أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، موضحًة أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.

وأضافت، أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وشديد البرودة في فترات الليل، وهذا الأمر طبيعي، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن غدا هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية خاصة وسط وجنوب الصعيد، أيضًا سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، ولكن ستكون متوسطة إلى خفيفة.

وأكدت أن الطقس سيكون مستقر خلال الـ 10 أيام المقبلة، ولكن من الممكن أن نواجه أي تقلبات جوية، حتى أن نصل ليوم 21 مارس وهو موعد بداية فصل الربيع.