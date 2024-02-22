عاجل
بعد طرح موديل 2024.. التحديثات الجديدة لميتسوبيشي إكسباندر دراسة مرعبة حول لقاحات كورونا وطبيب يكشف الحقيقة (فيديو) إعلامية فلسطينية: الاحتلال يُمارس النازية والإبادة الجماعية بحق شعبنا (فيديو)
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأرصاد عن حالة الطقس في رمضان: التقلبات الجوية واردة (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال شهر رمضان الكريم. 

txt

طقس دافئ ورياح متوسطة في محافظة البحيرة

txt

طقس دافئ مشمس نهارًا بارد ليلًا بالإسماعيلية

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة "أون إي"، اليوم الخميس: "لسة شوية على رمضان، لكن وارد يكون في تقلبات جوية خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء، وطبيعي يكون في تقلبات جوية في الطقس".

حالة الطقس خلال الـ10 أيام المقبلة

وأشارت إلى أن الجو مستقر خلال الفترة الأخيرة، وسيكون مستقرًا أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، موضحًة أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.

وأضافت، أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وشديد البرودة في فترات الليل، وهذا الأمر طبيعي، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن غدا هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية خاصة وسط وجنوب الصعيد، أيضًا سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، ولكن ستكون متوسطة إلى خفيفة.

وأكدت أن الطقس سيكون مستقر خلال الـ 10 أيام المقبلة، ولكن من الممكن أن نواجه أي تقلبات جوية، حتى أن نصل ليوم 21 مارس وهو موعد بداية فصل الربيع.

مواد متعلقة

الحكومة: إعلان تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر غدًا الجمعة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية مرافعة مصر والأردن أمام العدل الدولية (فيديو)

نقيب المحامين الأسبق يطالب بحصانة لأعضاء النقابة مثل القضاة (فيديو)

زوجة زعيم داعش تكشف تفاصيل إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا (فيديو)

مسعود شومان: المرأة الكنز الأكبر للتراث الشعبي وتغني لطفلها منذ الحمل (فيديو)

الأونروا تحذر من اجتياح رفح وتعريض حياة 1.5 مليون للخطر (فيديو)

تفاصيل توزيع كوبونات السلع بدل كراتين رمضان والفئات المستهدفة (فيديو)

خبير اقتصادي يقارن بين الاستثمار في الذهب والبورصة (فيديو)
الجريدة الورقية